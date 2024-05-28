У білій сукні-сорочці та з новим укладанням: королева Ранія з чоловіком-королем відвідала зустріч

Вони привітали виконавчогу директорку Світової продовольчої програми Сінді Маккейн в Аммані.

Її Величність королева Ранія з'явилася на зустрічі в білій сукні-сорочці зі смугастим подолом і поясом, що підкреслює талію і взута в гостроносі туфлі із застібками навколо щиколотки і на підборах. Королева розпустила волосся, зробила гарний виразний макіяж, волосся розпустила та вирівняла, одягла сережки-висячки та золоту каблучку, а також зробила світлий манікюр.

Король Абдалла II був у чорному костюмі, білій сорочці та у темно-бордовій краватці.

Король Абдалла II та королева Ранія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, через кілька днів після цієї зустрічі королева Ранія з чоловіком з'явилася на святкуванні Дня незалежності Йорданії. Вона обрала для виходу темно-баклажанову максісукню з поясом на талії та взула гостроносі туфлі на підборах. Ранія розпустила волосся і одягла сережки-висячки, а також зробила виразний макіяж, а в руці несла невелику сумку.

Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Getty Images

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