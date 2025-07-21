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У білій сукні-сорочці та з червоним поясом: королева Маргрете II з сестрою з’явилася на заході
Королева Маргрете II та її молодша сестра принцеса Бенедикта приймали процесію Асоціації наїзників на кільці Граастен у замку Граастен у Граастені, що на півдні Данії.
Це щорічний літній захід, під час якого хода Гростена Рінгрідерфоренінг проходить повз замок Грастен, щоб вітати королівську родину.
Цього року Її Величність королева Маргрете та Її Королівська Високість принцеса Бенедикта вітали учасників ходи, велогонників та дітей. Хода почалася біля школи верхової їзди Гростена і завершилася на площі Рінгрідерпладсен, де проходили традиційні змагання з кільцевої їзди.
Королева Маргрете II з’явилася на заході у білій сукні-сорочці з широким червоним поясом на талії, у неї на грудях була пришпилена червона квіткова брошка, у вухах були круглі сережки, волосся зібране в традиційний пучок, на обличчі окуляри та червона помада на губах.
Принцеса Бенедикта одягла помаранчеву сукню з коротким рукавом, круглим вирізом на шиї та бічними кишенями та підібрала до образу золоті прикраси — кілька браслетів, кольє та сережки-кліпси у морському стилі.
У Instagram королівської родини Данії поділилися великою кількістю фотографій із заходу.