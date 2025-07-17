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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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430
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1 хв

У білій сукні та човниках: елегантна королева Летиція з чоловіком-королем відвідала ділову зустріч

Король Філіп VI і королева Летиція були присутні на щорічній зустрічі з членами правління Фонду принцеси Астурійської в палаці Ель-Пардо в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція дістала зі свого гардеробу ще одну улюблену сукню Massimo Dutti, яка є ідеальною для будь-якого офіційнішого заходу. Це біле вбрання довжини міді в темний дрібний квадрат, з тонким синім поясом на талії та плісованим подолом.

Французькі рукави та круглий виріз горловини надають сукні елегантного та класичного вигляду, роблячи її універсальною. Вбрання Летиція поєднала зі шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах від іспанського бренду PINKCHIC.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Образ королева доповнила оригінальними сережками-висячками, волосся залишила розпущеним, уклавши його на невеликий проділ збоку, і зробила улюблений макіяж у рожевих відтінках.

Король Філіп VI був у світло-сірому класичному костюмі, білій сорочці в тонку смужку і блакитній краватці у принт.

Вчора, нагадаємо, коли монарх вручав нагороду своїй доньці принцесі Леонор, він був одягнений у білу військово-морську форму.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

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