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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білій сукні та гарнітурі королеви Єлизавети II: королева Камілла з чоловіком Чарльзом на банкеті

Король Чарльз та королева Камілла приймали вчора ввечері на урочистому банкеті президента Франції Еммануеля Макрона та Бріжит Макрон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

77-річна Камілла була одягнена у вечірню сукню кольору слонової кістки з шовку та крепу від Фіони Клер, прикрашену вишивкою, а також одягла тіару з сапфірами та діамантами, намисто, сережки та браслет, що входять до сапфірового гарнітуру королеви Єлизавети II. На ній також красувалися французька стрічка Почесного легіону, зірка ордена Підв’язки та сімейний орден короля Чарльза III.

Державний банкет проходив у Віндзорському замку, тут же зупинилися під час візиту президент та його дружина.

Королева Камілла, король Чарльз, Еммануель Макрон і Бріжит Макрон / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз, Еммануель Макрон і Бріжит Макрон / © Getty Images

На бенкеті були присутні й інші члени королівської родини: принц і принцеса Уельські, принц Едвард і герцогиня Софі, принцеса Анна та сер Тімоті Лоуренс, а також герцог та герцогиня Глостерські.

Королева Камілла на банкеті / © Getty Images

Королева Камілла на банкеті / © Getty Images

Раніше вдень королівське подружжя вітало важливих гостей на церемонії привітання у Віндзорі. Там Камілла з’явилася в зеленій сукні, яку нещодавно носила на Королівський Аскот.

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