У білій сукні та із золотими прикрасами-листям: королева Матильда сходила на виставку до музею

30 березня 2023 року королева Бельгії Матильда відвідала нову виставку "Експедиція до Єгипту", представлену у Королівському музеї мистецтва та історії у Брюсселі.

Для свого виходу у світ Її Величність обрала лаконічну білу сукню з рукавами три чверті та рюшею на спідниці, створену для неї брендом Maison Natan.

Це вбрання вона поєднала з сумкою від Dior та туфлями-човниками у колір сумки.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Особливу увагу привернули прикраси королеви, адже були у формі листя. Брошку вона прикріпила на плече, а у вуха одягла такі ж сережки. Макіяж та укладання Матильда зробила традиційно дуже лаконічні.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Читайте також: