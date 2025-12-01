ТСН у соціальних мережах

У білій сукні та капелюсі: королева Максима вирушила з чоловіком у новий тур

Король і королева Нідерландів вирушили у новий триденний королівський тур.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Цього разу король Віллем-Олександр та королева Максима відвідують Парамарібо — столицю та найбільше місто Суринаму.

Королівське подружжя зазнімкували вчора після прибуття до аеропорту. Державний візит підкреслить широке співробітництво між Суринамом та Королівством Нідерландів та тісні зв’язки між громадами.

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Для першого виходу Максима одягла новий топ та спідницю, яку носила раніше. Топ має виріз і дві контрастні чорні бретельки з баскою на талії. Це лук від улюбленого образу королеви від Natan. Волосся Максима зібрала в низький пучок і доповнила образ квітковими сережками.

Також сьогодні вдень король та королева відвідали офіційну церемонію привітання у президентському палаці у Парамарібо. Королева Максима з’явилася на ньому в новій сукні-халаті теж від Natan з широкими відворотами і широким бантом на талії, а до пояса була пришпилена діамантова брошка з перлиною. Образ Максима доповнила крислатим капелюхом, перлинними сережками-вісячками та широким перлинним браслетом. Також вона взяла з собою пісочний клатч та рукавички та взула нюдові туфлі-човники на підборах.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Максима відвідала Індонезію сольно.

