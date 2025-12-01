У білій сукні та капелюсі: королева Максима вирушила з чоловіком у новий тур

Королева Максима / © Getty Images

Цього разу король Віллем-Олександр та королева Максима відвідують Парамарібо — столицю та найбільше місто Суринаму.

Королівське подружжя зазнімкували вчора після прибуття до аеропорту. Державний візит підкреслить широке співробітництво між Суринамом та Королівством Нідерландів та тісні зв’язки між громадами.

Для першого виходу Максима одягла новий топ та спідницю, яку носила раніше. Топ має виріз і дві контрастні чорні бретельки з баскою на талії. Це лук від улюбленого образу королеви від Natan. Волосся Максима зібрала в низький пучок і доповнила образ квітковими сережками.

Також сьогодні вдень король та королева відвідали офіційну церемонію привітання у президентському палаці у Парамарібо. Королева Максима з’явилася на ньому в новій сукні-халаті теж від Natan з широкими відворотами і широким бантом на талії, а до пояса була пришпилена діамантова брошка з перлиною. Образ Максима доповнила крислатим капелюхом, перлинними сережками-вісячками та широким перлинним браслетом. Також вона взяла з собою пісочний клатч та рукавички та взула нюдові туфлі-човники на підборах.

Нагадаємо, нещодавно королева Максима відвідала Індонезію сольно.