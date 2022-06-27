У білій сукні та капелюсі: майбутня королева Бельгії відвідала церемонію хрещення океанографічного судна

Спадкова принцеса Бельгії Єлизавета відвідала офіційну церемонію хрещення океанографічного дослідницького судна Belgica у Генті.

Судно RV Belgica відіграватиме ключову роль у бельгійських та європейських морських дослідженнях у найближчі десятиліття. Завдяки новому кораблю морські вчені зможуть продовжувати та розширювати свої багатоденні чи багатотижневі експедиції у бельгійських водах та за їх межами.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

20-річна принцеса – старша дочка короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди – приїхала на урочистий захід у білосніжній сукні на запах та рожевому капелюсі, до якого підібрала маленький рожевий клатч. Взута принцеса була в нюдові туфлі-човники на підборах.

Її Королівська Високість підібрала до образу сережки у формі сердець і накрутила волосся гарними локонами. Також на її обличчі був легкий денний макіяж.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Бельгії навчалася військової професії у Королівській військовій школі, а фото з її тренувань у військовому таборі ми показували ось тут.

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