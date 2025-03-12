У білій сукні та капелюсі: Меган Маркл показала, як збирала квіти в саду

Всі ці публікації націлені на те, щоб ще більше розкрутити бренд герцогині Сасекської As Ever, через який раніше вже спалахнув скандал.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

У сторіз Меган Маркл опублікувала ще кілька кадрів, показавши, як обрізає у саду квіти для букетів. Вона одягнена в білу сукню без рукавів, на голові у неї крислатий капелюх, який чудово закриває від сонця, а на зап'ясті кілька золотих браслетів, зокрема і Cartier та годинник від цього ж бренду.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

А нещодавно герцогиня ділилася іншим милим знімком зі свого сімейного життя, показавши, як обіймалася з принцом Гаррі на пляжі.

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