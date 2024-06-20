У білій сукні та капелюсі з китицею: принцеса Євгенія відвідала другий день Royal Ascot

Онучка покійної королеви Єлизавети II – 34-річна принцеса Євгена – з'явилася серед королівських гостей на кінних перегонах Royal Ascot. Захід вона відвідала і другого дня.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

На принцесі була біла трикотажна сукня Gabriela Hearst в рубчик довжини міді, яка мала короткі рукави і ґудзики спереду. Носила вона її у поєднанні з бежевими туфлями від бренду Aquazzura, які також обожнює принцеса Кейт, та клатчем від бренду Anya Hindmarch із золотою застібкою.

За традицією перегонів в Аскоті, всі жінки, які їх відвідують, мають прийти у капелюшку. Євгенія цього разу надала перевагу ніжно-рожевому головному убору від бренду Emily-London Headwear.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Капелюх мав широкі криси і був прикрашений довгою китицею спереду. Також на Євгенії були сережки з діамантами та смарагдами, які вона носила у день свого весілля з Джеком Бруксбенком.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

У перший день кінних перегонів вона з'явилася у сукні ніжного м'ятного відтінку від бренду Diane von Furstenberg, яку спереду прикрашали складки тканини хрест-навхрест, а також вона прикрасила волосся квіткою. На королівській особі були ті самі сережки.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

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