У білій сукні та крислатому капелюсі: королева Матильда на виставці в Дубаї

У білій сукні та крислатому капелюсі: королева Матильда на виставці в Дубаї

Вихідні королівське подружжя Бельгії провело в Дубаї.

5 лютого королева Матильда та король Філіп відвідали Національний день Бельгії на виставці Dubai Expo 2020 у Дубаї. Король Філіп виголосив на відкритті виставки промову, а потім монархи відвідали павільйон роботи всесвітньо відомого іспанського архітектора та інженера Сантьяго Калатраві.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

На цьому заході Матильда з'явилася в білій сукніміді з принтом, а до неї підібрала смарагдові туфлі-човники на підборах, крислатий капелюх в тон і маленький замшевий клатч. З прикрас на Її Величності були сережки-висячки з перлинним камінням, на пальці була заручальна каблучка з сапфіром, також Матильда одягла улюблений золотий браслет і годинник. Король Філіп був у бежевому костюмі, білій сорочці та блакитному відтінку краватці з принтом.

Королева Матильда / Getty Images

Більше фото королівської пари з подорожі до ОАЕ дивіться у галереї нижче.

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