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У білій сукні та мантії: королева Камілла отримала почесну нагороду в Лондоні
Королева Камілла відвідала урочистий захід у Лондоні.
Її Величності королеві надали звання почесного члена і члена правління Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers на знак визнання її заслуг у поширенні грамотності.
На заході у британській столиці Камілла з’явилася у білій сукні з вирізом на декольте та замком посередині, а зверху на ній була мантія. Також королівський образ доповнювало укладання, макіяж, сережки-висячки з перлів та золотий ланцюжок на шиї з пластинчастою підвіскою — улюбленою прикрасою Її Величності, оскільки на ній вигравірувано ініціали її п’ятьох онуків.
Після заходу королеву заскочили в автомобілі, коли вона покидала будинок і махала публіці рукою, в якій тримала букет квітів.
Днями дружина короля Чарльза відвідувала притулок для собак та кішок Баттерсі, звідки раніше взяла кілька вихованців додому.