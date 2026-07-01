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У білій сукні та мантії з капелюхом: королева Камілла з сім’єю відвідала службу в Единбурзі
Королівська родина Британії зараз перебуває з візитом в Единбурзі.
Король Чарльз, його дружина королева Камілла, принц Вільям та принц Едвард були присутні на Службі Ордену Чортополоха у шотландському місті Единбург.
Усі члени сім’ї прибули на захід в урочистих мантіях. Королева Камілла була одягнена в білу сукню, що виднілася з-під мантії, доповнивши вбрання сріблястими туфлями на підборах, а на голові у неї був капелюх з великим білим пером. Також Камілла зробила класичне укладання, макіяж та одягла перлинні сережки.
Днем раніше королева Камілла та король Чарльз були присутні на садовій вечірці у палаці Голірудгаус. Там Її Величність з’явилася в темно-синій сукні, капелюсі з квіткою, її волосся було розпущене, на грудях вона носила діамантову брошку, а на шиї у неї було перлинне намисто.