У білій сукні та мереживній мантильї: княгиня Шарлін супроводжувала чоловіка Альбера II на інтронізації Папи Римського.

Кнгяїня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

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Княгиня Монако Шарлін — одна із семи жінок у світі, яким дозволено носити біле вбрання на аудієнції у Папи Римського.

Вчора Її Високість з’явилася на інтронізації Папи Римського Лева XIV у білій сукні довжини міді з аплікацією та довгим рукавом, доповнивши лук білими шкіряними туфлями на підборах та білою мереживною мантильєю на голові.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Шарлін зробила легкий денний макіяж і зібрала волосся шпилькою, а спереду випустила кілька кучерявих пасм.

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Чоловік Шарлін — князь Альбер II — носить синій класичний костюм, білу сорочку, сірий краватку і капелюх із чорною стрічкою. Князь також був у сонцезахисних окулярах.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

На месі були присутні й інші королівські особи — іспанські король Філіп VI та королева Летиція, бельгійські король Філіп та королева Матильда, а також король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима.

На фото можна побачити і герцога та герцогиню Люксембурзьких.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II, герцог і герцогиня Люксембурзькі / © Associated Press