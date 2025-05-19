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У білій сукні та мереживній мантильї: княгиня Шарлін супроводжувала чоловіка Альбера II на інтронізації Папи Римського.
Княжа пара Монако відвідала вчора Святу месу на честь початку понтифікату Папи Лева XIV у Ватикані.
Княгиня Монако Шарлін — одна із семи жінок у світі, яким дозволено носити біле вбрання на аудієнції у Папи Римського.
Вчора Її Високість з’явилася на інтронізації Папи Римського Лева XIV у білій сукні довжини міді з аплікацією та довгим рукавом, доповнивши лук білими шкіряними туфлями на підборах та білою мереживною мантильєю на голові.
Шарлін зробила легкий денний макіяж і зібрала волосся шпилькою, а спереду випустила кілька кучерявих пасм.
Чоловік Шарлін — князь Альбер II — носить синій класичний костюм, білу сорочку, сірий краватку і капелюх із чорною стрічкою. Князь також був у сонцезахисних окулярах.
На месі були присутні й інші королівські особи — іспанські король Філіп VI та королева Летиція, бельгійські король Філіп та королева Матильда, а також король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима.
На фото можна побачити і герцога та герцогиню Люксембурзьких.