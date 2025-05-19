ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні та мереживній мантильї: княгиня Шарлін супроводжувала чоловіка Альбера II на інтронізації Папи Римського.

Княжа пара Монако відвідала вчора Святу месу на честь початку понтифікату Папи Лева XIV у Ватикані.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кнгяїня Шарлін та князь Альбер II

Кнгяїня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Монако Шарлін — одна із семи жінок у світі, яким дозволено носити біле вбрання на аудієнції у Папи Римського.

Вчора Її Високість з’явилася на інтронізації Папи Римського Лева XIV у білій сукні довжини міді з аплікацією та довгим рукавом, доповнивши лук білими шкіряними туфлями на підборах та білою мереживною мантильєю на голові.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Шарлін зробила легкий денний макіяж і зібрала волосся шпилькою, а спереду випустила кілька кучерявих пасм.

Чоловік Шарлін — князь Альбер II — носить синій класичний костюм, білу сорочку, сірий краватку і капелюх із чорною стрічкою. Князь також був у сонцезахисних окулярах.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

На месі були присутні й інші королівські особи — іспанські король Філіп VI та королева Летиція, бельгійські король Філіп та королева Матильда, а також король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима.

На фото можна побачити і герцога та герцогиню Люксембурзьких.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II, герцог і герцогиня Люксембурзькі / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II, герцог і герцогиня Люксембурзькі / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie