- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 544
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій сукні та мереживній мантильї: королева Летиція з чоловіком Філіпом VI на інавгураційній месі Папи Римського
Король та королева Іспанії присутні сьогодні на інтронізації Папи Римського Лева XIV.
Захід відбувається на площі Святого Петра у Ватикані. Король Філіп VI та королева Летиція прибули на Святу мессу на честь початку понтифікату Папи Лева XIV.
Летиція з’явилася на месі у білому аутфіті. Королева Іспанії — одна із семи жінок у світі, яким дозволено носити біле на аудієнціях у Папи Римського.
Королева з’явилася в прямій білій сукні з довгими рукавами, яку поєднувала з нюдовими туфлями-човниками на підборах, а в руках тримала білу сумку на короткій ручці. Голова Летиції була вкрита білою мереживною мантильєю. Вона одягла сережки-висячки, зробила виразний макіяж і розпустила волосся, а на пальці у неї виблискувала каблучка Coreterno.
Король Філіп VI був одягнений у військову форму.
На одному з фото королеву Летицію зняли з президентом України Володимиром Зеленським, який також приїхав на інтронізацію Папи з дружиною Оленою Зеленською.