У білій сукні та мереживній мантильї: королева Летиція з чоловіком Філіпом VI на інавгураційній месі Папи Римського

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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Захід відбувається на площі Святого Петра у Ватикані. Король Філіп VI та королева Летиція прибули на Святу мессу на честь початку понтифікату Папи Лева XIV.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Associated Press

Летиція з’явилася на месі у білому аутфіті. Королева Іспанії — одна із семи жінок у світі, яким дозволено носити біле на аудієнціях у Папи Римського.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Associated Press

Королева з’явилася в прямій білій сукні з довгими рукавами, яку поєднувала з нюдовими туфлями-човниками на підборах, а в руках тримала білу сумку на короткій ручці. Голова Летиції була вкрита білою мереживною мантильєю. Вона одягла сережки-висячки, зробила виразний макіяж і розпустила волосся, а на пальці у неї виблискувала каблучка Coreterno.

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Король Філіп VI був одягнений у військову форму.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

На одному з фото королеву Летицію зняли з президентом України Володимиром Зеленським, який також приїхав на інтронізацію Папи з дружиною Оленою Зеленською.

Володимир Зеленський та королева Летиція / © Associated Press