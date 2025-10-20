У білій сукні та обіймах чоловіка: Меган Маркл із принцом Гаррі відвідала тенісний турнір

Меган і Гаррі / © Associated Press

Тенісний турнір на честь Джорджа Зайфена відбувся у Лос-Анджелесі.

Сассекські висловили підтримку одній із близьких подруг Меган — Келлі Зайфен, яка 2022 року несподівано втратила сина Джорджа. Йому було лише дев’ять років, коли він помер від ковіду та вірусного менінгіту.

Принц Гаррі з донькою Келлі Лілі Зайфен / © Instagram Меган Маркл

На його честь у суботу було організовано тенісний турнір у клубі Лос-Анджелеса. Захід, який проводиться на згадку про покійного Джорджа, збирає кошти для Альянсу за права дітей, що надає юридичні послуги, безпечне житло, освіту та підтримку сім’ям для дітей із вразливих груп.

Меган була помічена на заході в білій сукні з бавовняного сатину від Carolina Herrera з поясом і вирізом-галтером, взута в коричневі мюлі від Jimmy Choo. Герцогиня розпустила волосся та зробила легкий макіяж. Принц Гаррі одягнув білу футболку-поло та сині джинси в поєднанні з сірими мокасинами.

Після повернення додому Меган Маркл уже встигла похизуватися неймовірним краєвидом зі свого маєтку в Монтесіто.