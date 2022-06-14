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У білій сукні та оксамитовій мантії: для герцогині Корнуольської служба Ордену Підв'язки стала особливою

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У білій сукні та оксамитовій мантії: для герцогині Корнуольської служба Ордену Підв'язки стала особливою

Служба на честь Дня Підв'язки / Фото: Associated Press

Служба Дня Підв'язки стала особливою цього року для дружини принца Уельського – герцогині Корнуольської Камілли. Вона була призначена королівською леді Ордену Підв'язки.

74-річна герцогиня Корнуольська вперше брала участь у процесії, будучи призначеною королівською дамою Ордену Підв'язки ще у грудні 2021 року.

Служба на честь Дня Підв'язки / © Associated Press
Служба на честь Дня Підв'язки / Фото: Associated Press

Орден Підв'язки є найстарішим і найвищим лицарським орденом у Великій Британії, заснованим королем Едуардом III 1348 року. До складу Ордену входять королева, правителька Підв'язки, кілька високопоставлених членів королівської сім'ї та двадцять чотири Лицаря чи жінки, вони вибираються на знак визнання їхньої роботи.

Служба на честь Дня Підв'язки / © Associated Press
Служба на честь Дня Підв'язки / Фото: Associated Press

Камілла з'явилася перед публікою в білій сукні та оксамитовій мантії, була взута в золоті туфлі на підборах, традиційний капелюх з білим пір'ям, а також одягла сережки-висячки з перлинами.

Чарльз та Камілла / © Associated Press
Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Захід є важливою подією у календарі королівської сім'ї, і зазвичай члени сім'ї йдуть процесією до каплиці Святого Георгія. Після служби вони вирушають в екіпажах у зворотний шлях до Віндзорського замку, де вже в приватному порядку відвідують святковий обід. Відомо, що цього року його відвідав принц Ендрю, хоча на офіційній службі син королеви не був присутнім.

Принцеса Ганна / © Associated Press
Принцеса Ганна / Фото: Associated Press
Принц Чарльз та Камілла / © Associated Press
Принц Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press
Служба на честь Дня Підв'язки / © Associated Press
Служба на честь Дня Підв'язки / Фото: Associated Press

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