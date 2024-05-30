У білій сукні та оливковому капелюсі: королева Максима на новому заході

Королева Максима приїхала сьогодні з візитом до міста Маастрігт.

Її Величність відкрила там нову штабквартиру DSM-Firmenich, яка працюватиме у сферах охорони здоров'я, харчування, особистої гігієни та парфумерії.

Королева одяглася в білу сукню-міді в принт, доповнивши її оливковим капелюхом з широкими крисами, сережками-висячками з каменів, бежевим клатчем і туфлями-човниками до тону на підборах.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима зробила насичений макіяж очей і зробила акцент на губах бордовою помадою та олівцем, у неї був світлий манікюр, а на пальці сяяла каблучка з діамантом. Також у руках королева несла подарований їй букет троянд.

Раніше королева Максима відвідала п'яту річницю спеціалізованої школи програмування Codam Coding College в Амстердамі, де з'явилася у шифоновій сукні та з обідком із квіткою на голові.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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