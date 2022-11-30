У білій сукні та перлинних сережках: королева Камілла зібрала європейських монарших осіб на прийом

Королева Камілла влаштувала в Букінгемському палаці прийом, присвячений підвищенню поінформованості про насильство щодо жінок та дівчат у рамках 16-денної кампанії ООН проти гендерного насильства.

На королівському прийомі була присутня королева Бельгії Матильда, кронпринцеса Данії Мері, королева Йорданії Ранія та графиня Софі Вессекська. Також серед гостей була перша леді України – Олена Зеленська.

Графиня Софі, королева Матильда, королева Камілла, королева Ранія та кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камілла старанно працює, щоб підтримати постраждалих жінок від 2009 року, і в лютому цього року 75-річна Камілла пообіцяла свою підтримку жертвам пережившим насильство в сім'ї.

"Ми дійсно маємо допомогти змінити культуру. І я думаю, що ми повинні почати з самого початку, я думаю, що дітей у школі потрібно вчити повазі", - сказала Камілла в інтерв'ю Еммі Барнетт для Woman's Hour та BBC Breakfast, пише Hello!

Графиня Софі, королева Матильда, Камілла, королева Ранія, кронпринцеса Мері та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

На прийомі королева з'явилася у молочно-білій сукні та високих чорних замшевих чоботях на підборах. Її Величність мала бездоганне укладання, у вухах сережки-висячки з перлів, а на обличчі макіяж. Камілла просто сяяла.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Також читайте У кутюрній сукні та тіарі Єлизавети II: королева Камілла на банкеті в Букінгемському палаці

Королева Ранія одягла кольорову сукню і кардиган, у руках тримала чорну сумку з білим окантуванням і була взута в сині туфлі-човники із замші із застібками навколо щиколотки. У неї був гарний макіяж та зачіска, а у вухах сережки геометричної форми.

Кронпринцеса Марі одягла фіолетову блузку та сірі штани з високою талією та стрілками, доповнивши аутфіт фіолетовими туфлями-човниками на шпильках. На поясі у неї був тонкий пояс, на шиї виблискувала золота тонка підвіска з кулоном, а у вухах сережки з доріжкою каміння. Волосся принцеса розпустила та зробила вечірній макіяж у теплих тонах.

Королева Камілла та кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press

Королева Матильда також підібрала світлу сукню та сріблястий клатч до неї, а графиня Софі була у білій блузці з довгими рукавами-кльоша та штанях зі стрілками та поясом.

Королева Камілла та королева Матильда / Фото: Associated Press

Перша леді України Олена Зеленська, яка зараз якраз перебуває з візитом у Великій Британії, була присутня на прийомі. Вона одягла сірий костюм, що складався з подовженого блейзера з чорним коміром, спідниці довжини міді з невеликим розрізом спереду та взула гостроносі туфлі-човники.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: