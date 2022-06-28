У білій сукні та перлинній тіарі: королева Максима з чоловіком відвідала галавечір у президентському палаці Австрії

У білій сукні та перлинній тіарі: королева Максима з чоловіком відвідала галавечір у президентському палаці Австрії

Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима були присутні на офіційному державному бенкеті, влаштованому президентом Австрії Олександром ван дер Белленом та його дружиною Доріс Шмідауер у Відні.

51-річна королева, яка на офіційній зустрічі з президентським подружжям Австрії з'явилася в червоному аутфіті, на вечірній прийом одягла білу сукню від Stella McCartney.

Нідерландські монархи та австрійське президентське подружжя / Фото: Associated Press

Вбрання з асиметричним вирізом на одне плече, довгим рукавом-ліхтариком і силуетом, що підкреслює фігуру, королева вже носила раніше. Образ королева поєднала з перлинною тіарою, сережками-висячками з перлів та брошкою з діамантами. В руках Її Величність тримала золотий клатч, також мала красиве укладання і яскравий макіяж на обличчі.

Перша леді Австрії Доріс Шмідауер з'явилася на банкеті у темно-синій сукні, яку доповнила золотим браслетом, сережками пелюстками та червоною помадою на губах. У руках Доріс був чорний шкіряний клатч.

Королева Максима та король Віллем-Олександр та австрійське президентське подружжя / Фото: Getty Images

Члени королівської родини Нідерландів, які прибули вчора до Відня, пробудуть у країні до середи. Приїзд подружжя відбувся на запрошення президента Австрії Олександра Ван дер Беллена.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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