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У білій сукні та прикрасах з бірюзою: герцогиня Глостерська відвідала банкет у палаці
Герцог та герцогиня Глостерські відвідали державний банкет у Віндзорському замку.
Принц Річард та його дружина герцогиня Біргітта були присутні разом із членами британської королівської родини на банкеті, організованому королем Чарльзом та королевою Каміллою на честь приїзду президента Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон.
На бенкет 79-річна герцогиня Глостерська приїхала у білій сукні з рукавом три чверті, носила тіару королеви Марії «Жимолість», та Орден королівської родини.
Взута Біргітта була взута в білі туфлі на підборах, в руках тримала рукавички та невеликий клатч. Також на ній був гарний гарнітур прикрас — тіара з бірюзою, сережки-висячки, кольє та брошка. Вона зробила гарне укладання та макіяж.
Нагадаємо, на банкеті з’явилися принц та прицнеса Уельські. Кейт викликала фурор гарним образом.