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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білій сукні та прикрасах з бірюзою: герцогиня Глостерська відвідала банкет у палаці

Герцог та герцогиня Глостерські відвідали державний банкет у Віндзорському замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцог та герцогиня Глостерські

Герцог і герцогиня Глостерські / © Associated Press

Принц Річард та його дружина герцогиня Біргітта були присутні разом із членами британської королівської родини на банкеті, організованому королем Чарльзом та королевою Каміллою на честь приїзду президента Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон.

На бенкет 79-річна герцогиня Глостерська приїхала у білій сукні з рукавом три чверті, носила тіару королеви Марії «Жимолість», та Орден королівської родини.

/ © Associated Press

© Associated Press

Взута Біргітта була взута в білі туфлі на підборах, в руках тримала рукавички та невеликий клатч. Також на ній був гарний гарнітур прикрас — тіара з бірюзою, сережки-висячки, кольє та брошка. Вона зробила гарне укладання та макіяж.

Нагадаємо, на банкеті з’явилися принц та прицнеса Уельські. Кейт викликала фурор гарним образом.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

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