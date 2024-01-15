У білій сукні та рубінових коштовностях: образ королеви Мері з "коронації"

Ми показували вже церемонію "коронації" Фредеріка X та зворушливі кадри, які не залишили байдужими шанувальників данської королівської родини. Не можемо пройти повз і красивого образу нової королеви.

51-річна королева Мері обрала для своєї "коронації" біле вбрання. На ній була біла сукня-пальто з крепу, зшита спеціально на замовлення данським брендом Soeren Le Schmidt. Образ Її Величності доповнювали туфлі-човники від Prada та коштовності з рубінової парюри.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Королева зібрала волосся в гарний низький пучок, зробила насичений макіяж, а в її вухах виблискували рубінові сережки з діамантами. Білих рукавичок на королеві не було. Вона махала підданим рукою і трохи хвилювалася.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

А ось її чоловік – новоспечений король – приховати хвилювання не міг. Він навіть розплакався на публіці.

Нагадаємо, король та королева також злилися у поцілунку на балконі, викликавши у підданих гучні овації.

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