У білій сукні та рубінових коштовностях: образ королеви Мері з "коронації"

14 січня на престол Данії зійшов новий монарх. Ним став король Фредерік X – старший син королеви Маргрете II.
Ми показували вже церемонію "коронації" Фредеріка X та зворушливі кадри, які не залишили байдужими шанувальників данської королівської родини. Не можемо пройти повз і красивого образу нової королеви.
51-річна королева Мері обрала для своєї "коронації" біле вбрання. На ній була біла сукня-пальто з крепу, зшита спеціально на замовлення данським брендом Soeren Le Schmidt. Образ Її Величності доповнювали туфлі-човники від Prada та коштовності з рубінової парюри.
Королева зібрала волосся в гарний низький пучок, зробила насичений макіяж, а в її вухах виблискували рубінові сережки з діамантами. Білих рукавичок на королеві не було. Вона махала підданим рукою і трохи хвилювалася.
А ось її чоловік – новоспечений король – приховати хвилювання не міг. Він навіть розплакався на публіці.
Нагадаємо, король та королева також злилися у поцілунку на балконі, викликавши у підданих гучні овації.
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