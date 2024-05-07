У білій сукні та синіх човниках: ефектна королева Мері з чоловіком-королем вирушила до Швеції

Король та королева Данії прибули з офіційним візитом до Швеції.

Король Фредерік X та його красуня-дружина королева Мері зустрілися у Стокгольмі з королем Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Церемонія привітання королівського подружжя відбулася у Королівському палаці у Стокгольмі.

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Королева Мері з'явилася на зустрічі у світлій сукні-міді Mark Kenly Domino Tan, з тонким поясом, що підкреслює талію і в руках тримала синій клатч Quidam Bags та шкіряні рукавички. Взута королева була в туфлі від Gianvito Rossi теж синього кольору на підборах. Її волосся було зібране шпилькою з синім бантом, у вухах виблискували великі сережки з діамантами, на шиї було кілька золотих ланцюжків, а на грудях сапфірова брошка Коннахта. Також на кожному із зап'ястей королеви були золоті браслети. Мері мала чудовий вигляд, завершивши свій образ ніжним макіяжем у рожевих відтінках.

Королева Мері та король Фредерік X з королем Карлом Густавом та королевою Сільвією / Фото: Getty Images

Королева Сільвія одягла вбрання від Maknam яскраво-рожевого кольору, яке складалося із сукні та пальта. Йому до тону був підібраний лаконічний капелюх, у вухах виблискували перлинні сережки, а на шиї було перлинне кольє. Сільвія також нанесла на губи рожеву помаду.

Також, нагадаємо, з візитом до Норвегії приїжджала днями президентка Молдови Мая Санду.

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