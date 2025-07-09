У білій сукні та тіарі королеви Єлизавети II: герцогиня Софі в розкішному образі з’явилася на банкеті

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Associated Press

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60-річна герцогиня Софія була заскочена в розкішній білій сукні Suzannah London з короткими рукавами та поясом на талії і подолом витонченого А-силуету. Софі поєднала вбрання з туфлями Emmy London на підборах, сережками-кільцями з платини з трьома рядами діамантів від G Collins And Sons, а також наділа розкішну аквамаринову тіару королеви Єлизавети II, яка називається Wessex, раніше відома як канадська аквамаринова тіара.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Associated Press

Герцогиня мала кольє з діамантами, браслет на зап’ясті та сережки з діамантами. Волосся вона зібрала в зачіску і зробила макіяж. Її чоловік принц Едвард був у фраку, як і решта чоловіків королівської родини, які були присутні на бенкеті цього вечора.

Нагадаємо, на заході також з’явилася принцеса Уельська Кейт і принц Вільям. Кетрін мала чудовий вигляд у сукні Givenchy, створеній її улюбленою дизайнеркою Сарою Бертон.

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Принц і принцеса Уельські / © Getty Images