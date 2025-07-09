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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білій сукні та тіарі королеви Єлизавети II: герцогиня Софі в розкішному образі з’явилася на банкеті

Герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард відвідали вчора ввечері банкет на честь візиту до Великої Британії президента Франції Еммануеля Макрона та Бріжит Макрон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софі та принц Едвард

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Associated Press

60-річна герцогиня Софія була заскочена в розкішній білій сукні Suzannah London з короткими рукавами та поясом на талії і подолом витонченого А-силуету. Софі поєднала вбрання з туфлями Emmy London на підборах, сережками-кільцями з платини з трьома рядами діамантів від G Collins And Sons, а також наділа розкішну аквамаринову тіару королеви Єлизавети II, яка називається Wessex, раніше відома як канадська аквамаринова тіара.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Associated Press

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Associated Press

Герцогиня мала кольє з діамантами, браслет на зап’ясті та сережки з діамантами. Волосся вона зібрала в зачіску і зробила макіяж. Її чоловік принц Едвард був у фраку, як і решта чоловіків королівської родини, які були присутні на бенкеті цього вечора.

Нагадаємо, на заході також з’явилася принцеса Уельська Кейт і принц Вільям. Кетрін мала чудовий вигляд у сукні Givenchy, створеній її улюбленою дизайнеркою Сарою Бертон.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

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