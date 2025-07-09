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У білій сукні та тіарі королеви Єлизавети II: герцогиня Софі в розкішному образі з’явилася на банкеті
Герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард відвідали вчора ввечері банкет на честь візиту до Великої Британії президента Франції Еммануеля Макрона та Бріжит Макрон.
60-річна герцогиня Софія була заскочена в розкішній білій сукні Suzannah London з короткими рукавами та поясом на талії і подолом витонченого А-силуету. Софі поєднала вбрання з туфлями Emmy London на підборах, сережками-кільцями з платини з трьома рядами діамантів від G Collins And Sons, а також наділа розкішну аквамаринову тіару королеви Єлизавети II, яка називається Wessex, раніше відома як канадська аквамаринова тіара.
Герцогиня мала кольє з діамантами, браслет на зап’ясті та сережки з діамантами. Волосся вона зібрала в зачіску і зробила макіяж. Її чоловік принц Едвард був у фраку, як і решта чоловіків королівської родини, які були присутні на бенкеті цього вечора.
Нагадаємо, на заході також з’явилася принцеса Уельська Кейт і принц Вільям. Кетрін мала чудовий вигляд у сукні Givenchy, створеній її улюбленою дизайнеркою Сарою Бертон.