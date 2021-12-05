У білій сукні та тіарі: японська принцеса Айко постала на нових святкових знімках

1 грудня японська принцеса Айко відсвяткувала 20-річчя.

З нагоди свята було опубліковано фотографії єдиної дочки 126-го імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако, які зробили в Імператорському палаці Токіо.

Принцеса Айко / Getty Images

Принцеса Айко була одягнена в гарне біле пальто під яким була біла сукня, на шиї у неї була дорога прикраса, на голові тіара, а у вухах сяяли сережки. Волосся дівчини було зібрано в зачіску, а макіяж був максимально природним. Принцеса була в білих рукавичках, а в руках тримала віяло, а на грудях у неї був орден.

Нагадаємо, на початку нового року імператорське подружжя традиційно планує організувати урочистий прийом. Чекаємо на нього з нетерпінням.

Принцеса Айко / Getty Images

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