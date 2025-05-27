У білій сукні та туфлях Chanel: королева Камілла на важливій церемонії в Канаді

Король Чарльз і королева Камілла в Канаді / © Getty Images

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Король Чарльз і королева Камілла зустрілися з Генерал-губернаторкою Мері Саймон та прем’єр-міністром Канади Марком Карні, і були присутні на церемонії приведення до присяги у Таємній раді в Рідо-голі.

Сьогодні вдень королева Камілла була приведена до присяги як член Канадської таємної ради. У присутності короля, генерал-губернаторки та прем’єр-міністра королева взяла участь у приватній церемонії.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Таємна рада — це група людей, які консультують короля з питань, які мають важливе значення для Канади.

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Королева мала чудовий вигляд в білій сукні пальті від свого улюбленого бренду Fiona Clare, яке носила в поєднанні з двоколірними туфлями Chanel на середньому підборі і з брошкою кленового листа на грудях. У вухах у королеви були сережки-висячки з перлів, а на шиї золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою з ініціалами її п’ятьох онуків. Також королева носила браслет Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra із п’ятьма блакитними камінням на зап’ясті.

Король Чарльз і королева Камілла прибули в Канаду / © Getty Images

Нагадаємо, з літака королева зійшла в ніжно-рожевому пальті Anna Valentine та туфлях Chanel. Ми також розповідали вам про секрети краси королеви, до яких вона вдається, щоб мати гарний вигляд.