У білій сукні та у туфлях на підборах: королева Єлизавета II вручила Каміллі Орден Підв'язки

У білій сукні та у туфлях на підборах: королева Єлизавета II вручила Каміллі Орден Підв'язки

96-річна королева Єлизавета II пропустила службу на честь Ордену Підв'язки у каплиці Святого Георгія у Віндзорі через проблеми з мобільністю. Але фото монархині разом із принцом Чарльзом та герцогинею Каміллою представили в офіційному акаунті Її Величності.

На фото королева Єлизавета II одягнена у білу сукню та сріблясті туфлі, в руках вона тримає сумку та тростину. Також на монархині був синій пояс із підв'язками, значок зірки з підв'язками та брошка у вигляді банта. Підпис до знімку свідчить:

"Сьогодні вдень на території Віндзорського замку вперше за три роки відбулася хода на честь Дня Підв'язки. Ключовим елементом Дня підв'язки є наділення нових членів відзнаками Ордену. Це робить королева, володарка Підв'язки, в Тронному залі. Сьогодні герцогиня Корнуольська стала королівською дамою. День підв'язки зазвичай проводиться кожен червень, і його відвідують лицарі Ордену Підв'язки найстарішого британського лицарського ордена".

(гортайте фото праворуч)

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська стояли по обидва боки від королеви, і були в оксамитових мантіях, а Камілла ще й у традиційному головному уборі. Фотографію було зроблено у Віндзорському замку перед службою у каплиці Святого Георгія.

Зазначимо, 74-річна герцогиня Корнуольська вперше брала участь у процесії, будучи призначеною королівською дамою Ордену Підв'язки ще у грудні 2021 року.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Орден Підв'язки є найстарішим і найвищим лицарським орденом у Великобританії, заснованим королем Едуардом III в 1348 році. До складу Ордену входять королева, правителька Підв'язки, кілька високопоставлених членів королівської сім'ї та двадцять чотири Лицаря чи жінки, вони вибираються на знак визнання їхньої роботи.

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