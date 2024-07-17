У білій сукні та в діамантах корони: красива королева Камілла з Чарльзом III на відкритті парламенту

Король та королева носили історичні прикраси на цьому заході. Урочисте відкриття відбулося першого дня нової парламентської сесії, яка зазвичай припадає на листопад, але цього року випадає на іншу дату через зміну уряду.

17 липня, у день народження королеви Камілли, у Лондоні відбулося традиційне щорічне відкриття парламенту в Палаті лордів. Це сталося за кілька тижнів після перемоги Лейбористської партії на загальних виборах, зробивши Кіра Стармера новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Король і королева з'явилися на заході у гарному святковому вбранні — Чарльз був у парадній формі Адмірала Королівського Військово-морського флоту, а також у кашкеті та зі шпагою.

Потім монарх одягнув Імператорську державну корону, за шість місяців після своєї коронації у травні 2023 року та мантію.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Камілла сяяла не гірше. У свій день народження вона випромінювала розкіш та елегантність. Королева обрала приголомшливу сукню білого кольору з вишивкою на манжетах та подолі.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Сукню вона доповнила історичною діамантовою діадемою. Цей головний убір, також відомий як державна діадема Георга IV, був виготовлений для коронації короля Георга IV 1820 року. Саме його (разом із великою фіолетовою оксамитовою шапкою) монарх носив дорогою до Вестмінстерського абатства на церемонію коронації. Від тих часів діамантову діадему носили всі британські королеви, незалежно від того, чи вони правили або були дружинами монарха: королева Аделаїда, королева Вікторія, королева Александра, королева Марія, королева Єлизавета (королева-мати) і королева Єлизавета II.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Також Камілла одягла історичні діаманти — кольє королеви Вікторії. Це намисто виготовлене фірмою Garrard для королеви Вікторії та подаровано їй 1858 року. Воно складається з 25 градуйованих діамантів з діамантовою підвіскою вагою 22,48 карата, відомою як діамант Лахорський. Каміла носила цю прикрасу минулого року на коронації, але з центральним діамантом-кулоном.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

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