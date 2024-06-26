У білій сукні та в компанії чоловіка: Кіра Найтлі відвідала показ улюбленого бренду

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон були присутні на показі Chanel Haute Couture осінь/зима 2024-2025 в рамках Тижня моди в Парижі.

Пара, яка одружилася 2013 року і виховує двох дочок, мала щасливий вигляд та перебувала у чудовому настрої на модному заході. Вони рідко з'являються у світському суспільстві разом, але щороку регулярно відвідують показ Дому Chanel.

39-річна Кіра Найтлі обрала для виходу білу сукню з пишним подолом та прозорими білими рукавами, з рюшами та бантом на горловині та гумкою на талії. Також вона була у двоколірних туфлях від Chanel і в руках тримала маленьку білу сумку також від Chanel.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

Вона уклала своє каштанове волосся назад у стильну зачіску і доповнила образ мініатюрними сережками та красивим макіяжем. Її 40-річний чоловік Джеймс носив простий чорний піджак, штани та білу футболку у поєднанні зі шкіряними туфлями та був у чорних сонцезахисних окулярах.

Нагадаємо, раніше ми показували колекцію Chanel осінь-зима 2024-2025, яку презентував Модний дім.

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