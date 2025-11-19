У білій сукні та весільній тіарі принцеси Євгенії: королева Камілла на прийомі у палаці

Королева Камілла / © Getty Images

78-річна королева приєдналася до короля Чарльза та принца Вільяма на прийомі для членів дипломатичного корпусу у Віндзорському замку у вівторок, 18 листопада. Хоча захід проводиться щорічно, цього року дату не було оголошено заздалегідь.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

На прийом Її Величність приїхала в білій сукні від Fiona Clare з коміром-стійкою, довгими рукавами і вишивкою, до якої підібрала тіару-кокошник зі смарагдами Гревілл (тіара зі смарагдами була створена 1919 року і передана в королівську колекцію 1942 року за заповітом Маргарет Гревілл), в якій 2018 року виходила заміж принцеса Йоркська Євгенія. Також на Каміллі був сімейний орден короля Чарльза, її фірмова зачіска, макіяж на обличчі, сережки-люстри у вухах та кольє у вигляді змії на шиї.

Королева Камілла / © Getty Images

Цього року цей розкішний прийом уперше від 2001 року відбувся у Віндзорському замку. В останні місяці королівська резиденція приймала багато офіційних заходів, включаючи державні візити, тоді як Букінгемський палац у Лондоні перебуває на реконструкції.

Королева Камілла / © Getty Images

До короля та королеви на прийомі приєднався принц Вільям, а ось його дружина принцеса Кейт незважаючи на те, що відвідувала заходи в попередні роки, цього разу не приєдналася до королівської родини. Раніше того ж дня вона відвідала саміт Future Workforce Summit у Лондоні.