ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні та весільній тіарі принцеси Євгенії: королева Камілла на прийомі у палаці

Король Чарльз та королева Камілла організували прийом для дипломатичного корпусу у Віндзорському замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

78-річна королева приєдналася до короля Чарльза та принца Вільяма на прийомі для членів дипломатичного корпусу у Віндзорському замку у вівторок, 18 листопада. Хоча захід проводиться щорічно, цього року дату не було оголошено заздалегідь.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

На прийом Її Величність приїхала в білій сукні від Fiona Clare з коміром-стійкою, довгими рукавами і вишивкою, до якої підібрала тіару-кокошник зі смарагдами Гревілл (тіара зі смарагдами була створена 1919 року і передана в королівську колекцію 1942 року за заповітом Маргарет Гревілл), в якій 2018 року виходила заміж принцеса Йоркська Євгенія. Також на Каміллі був сімейний орден короля Чарльза, її фірмова зачіска, макіяж на обличчі, сережки-люстри у вухах та кольє у вигляді змії на шиї.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Цього року цей розкішний прийом уперше від 2001 року відбувся у Віндзорському замку. В останні місяці королівська резиденція приймала багато офіційних заходів, включаючи державні візити, тоді як Букінгемський палац у Лондоні перебуває на реконструкції.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

До короля та королеви на прийомі приєднався принц Вільям, а ось його дружина принцеса Кейт незважаючи на те, що відвідувала заходи в попередні роки, цього разу не приєдналася до королівської родини. Раніше того ж дня вона відвідала саміт Future Workforce Summit у Лондоні.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie