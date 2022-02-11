У білій сукні та з білими аксесуарами: гарний образ молодої королеви Єлизавети II

Протягом ось уже 70 років королева Єлизавета II беззастережно виконує свої королівські обов'язки.

На цьому архівному знімку королеву супроводжує командир гвардії, коли вона оглядає почесну варту кадетського корпусу Гренади після прибуття на Королівській баржі на пристані принцеси Маргарет на Каренажі, Сент-Джордж, Гренада. Фото зроблено 11 лютого 1966 року. Королева та її чоловік принц Філіп вирушили того дня у п'ятитижневе турне Карибським морем.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Associated Press

Королева одягнена в лаконічну білу сукню з оборкою на талії, білий капелюх, високі рукавички та взута у білі туфлі на підборах. На шиї у Єлизавети II було намисто з перлів, у вухах – перлинні сережки, до сукні була пришпилена маленька брошка, а в руці королева несла сумку, схоже, від свого улюбленого бренду Launer. Принц Філіп йшов позаду своєї королеви, втім, як і завжди у житті.

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