У білій сукні та з букетом квітів: герцогиня Глостерська побувала на садовій вечірці

Герцогиня Глостерська / © Getty Images

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Під час першої вечірки в садах палацу в Лондоні 78-річна королівська особа з’явилася в білій сукні довжини міді з невеликим розрізом на декольте. Лук Біргітта доповнила крислатим капелюхом, перлинними сережками-висячками і двома нитками перлів на шиї. Також вона одягла золотий браслет, рукавички, а в руках тримала букет квітів.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня з’явилася і на другій вечірці в садах Букінгемського палацу разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою. Герцогиня Глостерська була зазнімкована під час бесіди з іншими гостями. Вона вбралася в синє пальто, капелюх-таблетку з квіткою, перлинне кольє і перлинні сережки.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Associated Press

Нагадаємо, садову вечірку вчора також відвідали принц та принцеса Уельські, а також герцог та герцогиня Единбурзькі.

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