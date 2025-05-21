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У білій сукні та з букетом квітів: герцогиня Глостерська побувала на садовій вечірці
Герцогиня Глостерська Біргітта відвідала кілька садових вечірок у Букінгемському палаці.
Під час першої вечірки в садах палацу в Лондоні 78-річна королівська особа з’явилася в білій сукні довжини міді з невеликим розрізом на декольте. Лук Біргітта доповнила крислатим капелюхом, перлинними сережками-висячками і двома нитками перлів на шиї. Також вона одягла золотий браслет, рукавички, а в руках тримала букет квітів.
Герцогиня з’явилася і на другій вечірці в садах Букінгемського палацу разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою. Герцогиня Глостерська була зазнімкована під час бесіди з іншими гостями. Вона вбралася в синє пальто, капелюх-таблетку з квіткою, перлинне кольє і перлинні сережки.
Нагадаємо, садову вечірку вчора також відвідали принц та принцеса Уельські, а також герцог та герцогиня Единбурзькі.