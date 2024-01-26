У білій сукні та з клатчем Victoria Beckham: кронпринцеса Метте-Маріт приїхала до Єгипту

Кронпринцеса Метте-Марит вже одужала після коронавірусної інфекції та повернулася до суспільного життя.

Днями дружина кронпринца Гокона відкрила норвезьку програму для гостей та норвезький павільйон на міжнародній книжковій ярмарці в Каїрі, в Єгипті.

Одягнена кронпринцеса була у бавовняну сукню міді Erdem з вишивкою, а зверху у чорному короткому жакеті з торочкою від Chloe. В руках у неї був плаский клатч із тисненням під крокодила від Victoria Beckham, а на шиї золотий ланцюг.

Метте-Маріт розпустила біляве волосся і зробила собі денний макіяж. Її сфотографували, коли вона лише приїхала на виставку та виходила з автомобіля. Кронпринц Гокон дружину не супроводжував.

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно дочка принцеси відсвяткувала 20-річчя і королівський Дім Норвегії з цього приводу опублікував вельми незвичайні нові фото та відео з іменинницею.

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