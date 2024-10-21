У білій сукні та з квітами: королева Камілла приїхала з Чарльзом до Канберри

Король Чарльз та королева Камілла перебувають з візитом у Канберрі.

Це перший королівський візит до столиці Австралії за майже десятиліття. Короля та королеву тепло зустріла публіка.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Королева Камілла мала розкішний вигляд у білій шовковій креповій сукні від Anna Valentine, ідеально доповненій ефектною брошкою-черепашкою з діамантами та перлами, яку раніше носили королева Єлизавета II та королева-мати Єлизавета.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Брошка була виготовлена для лорда Кортленд-Томсена компанією Goldsmiths & Silversmiths Co. 1919 року. Вона має форму раковини-гребінця, повністю усипаної діамантами, з єдиною перлиною в центрі, на якій підвішено п'ять діамантових пампілів, що закінчуються з діамантами грушоподібного огранювання.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Образ свій Камілла доповнила улюбленими золотими підвісками Kiki McDonough та пластиною з ініціалами її онуків, а також одягла "браслет дружби", а також браслет Van Cleef & Arpels та ще кілька золотих. У неї була гарна зачіска та макіяж.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Король Чарльз був у синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці у принт.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Зазначимо, що це 16-й офіційний візит Чарльза до Австралії, країні, яка має для нього особливе значення, оскільки він провів тут шість місяців, відвідуючи школу, будучи підлітком 1966 року. Однак ця поїздка особливо зворушлива, оскільки це його перша велика закордонна зустріч від того часу, як у лютому йому повідомили про діагноз раку. На період туру лікарі дозволили королю почекати з лікуванням.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

У Канберрі королівська пара попрямувала до Австралійського військового меморіалу, де поклала квіти до Могили Невідомого австралійського солдата.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Чарльз та Камілла розпочали свій австралійський тур у Сіднеї, де в неділю їх вітали сотні доброзичливців біля англіканської церкви Святого Хоми після відвідин служби. А продовжать свій тур, відвідавши Сідней у вівторок, а потім вирушать до Самоа.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

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