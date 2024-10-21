У білій сукні та з квітами: королева Камілла приїхала з Чарльзом до Канберри

Король Чарльз та королева Камілла перебувають з візитом у Канберрі.
Це перший королівський візит до столиці Австралії за майже десятиліття. Короля та королеву тепло зустріла публіка.
Королева Камілла мала розкішний вигляд у білій шовковій креповій сукні від Anna Valentine, ідеально доповненій ефектною брошкою-черепашкою з діамантами та перлами, яку раніше носили королева Єлизавета II та королева-мати Єлизавета.
Брошка була виготовлена для лорда Кортленд-Томсена компанією Goldsmiths & Silversmiths Co. 1919 року. Вона має форму раковини-гребінця, повністю усипаної діамантами, з єдиною перлиною в центрі, на якій підвішено п'ять діамантових пампілів, що закінчуються з діамантами грушоподібного огранювання.
Образ свій Камілла доповнила улюбленими золотими підвісками Kiki McDonough та пластиною з ініціалами її онуків, а також одягла "браслет дружби", а також браслет Van Cleef & Arpels та ще кілька золотих. У неї була гарна зачіска та макіяж.
Король Чарльз був у синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці у принт.
Зазначимо, що це 16-й офіційний візит Чарльза до Австралії, країні, яка має для нього особливе значення, оскільки він провів тут шість місяців, відвідуючи школу, будучи підлітком 1966 року. Однак ця поїздка особливо зворушлива, оскільки це його перша велика закордонна зустріч від того часу, як у лютому йому повідомили про діагноз раку. На період туру лікарі дозволили королю почекати з лікуванням.
У Канберрі королівська пара попрямувала до Австралійського військового меморіалу, де поклала квіти до Могили Невідомого австралійського солдата.
Нагадаємо, Чарльз та Камілла розпочали свій австралійський тур у Сіднеї, де в неділю їх вітали сотні доброзичливців біля англіканської церкви Святого Хоми після відвідин служби. А продовжать свій тур, відвідавши Сідней у вівторок, а потім вирушать до Самоа.
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