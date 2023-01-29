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У білій сукні та з масивним намистом на шиї: 85-річна королева Соня відвідала виставку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У білій сукні та з масивним намистом на шиї: 85-річна королева Соня відвідала виставку

Королева Соня / Фото: Getty Images

28 січня Її королівська Величність відвідала офіційне відкриття виставки "Ремесла замку, створені понад 200 років" в Осло.

На виставці представлені одні із найкрасивіших ремісничих виробів, які є у Норвегії. Одним із показаних предметів є плащ для коронації, який востаннє використала королева Мод на коронації 1906 року, оскільки він був зроблений творцями у 1800-х роках. Виставку буде відкрито для публіки від 29 січня по 17 вересня.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

85-річна королева Соня приїхала в молочно-білій сукні, поверх якої накинула бежеву хустку з торочкою і підібрала до образу високі чоботи із замші на підборах. У королеви був світлий манікюр, кілька золотих браслетів вона одягла на зап'ястя, а також одягла масивне дерев'яне намисто на шию в тон якому підібрала сережки. Акуратне укладання та легкий макіяж з акцентом на губи завершували королівський образ.

У Instagram норвезького королівського палацу опублікували кілька знімків із заходу.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
729
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