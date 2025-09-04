У білій сукні та з улюбленою підвіскою на шиї: королева Камілла побувала на новій робочій зустрічі

Королева Камілла / © Getty Images

Вчора Її Величність приїхала до 4-го батальйону полку рейнджерів, щоб зустрітися з військовослужбовцями та їхніми сім’ями в Олдершоті. На королеві цього дня була біла сукня від Fiona Clare, яку вона носила вже багато разів і світлий плащ. Взула Камілла туфлі-човники із замші з лакованими носами від Eliot Zed, а з прикрас на ній була нова підвіска з двома переплетеними серцями, і її друга улюблена підвіска з ініціалами її п’ятьох онуків, а на зап’ястях було кілька браслетів від її улюбленого бренду Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла мала чудовий вигляд. Це був її другий вихід на публіку після відпустки у шотландському Балморалі. Днем раніше королева відвідувала штабквартиру благодійної організації ShelterBox, куди приїхала в гороховій сукні.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Також учора на публіці вперше з’явився король Чарльз. Монарх прибув на екскурсію до ораторія Святого Філіпа Нері після канонізації кардинала Джона Генрі Ньюмана в Бірмінгемі.