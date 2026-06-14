У білій сукні та з великим бантом у волоссі: принцеса Шарлотта з родиною з'явилася на параді

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

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11-річна принцеса з'явилася на офіційному параді на честь дня народження свого діда, короля Чарльза у сукні Alessandra Rich з воланами та бантом, сшитій на замовлення та у балетках кольору слонової кістки від Pretty Ballerinas. Волосся дівчинки було розпущене і зібране ззаду в красивий хвіст із шпилькою у вигляді банту від Jane Taylor London.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Associated Press

Цей бант на голові принцеси був найбільшим із усіх, що вона колись носила. Дочка принца та принцеси Уельських раніше також носила дрібніші стрічки або заплітала волосся в коси, а цей бант у її волоссі чудово поєднувався із сукнею.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Вбрання принцеси було прикрашене блідо-блакитними квітами, які поєднувалися з блідо-блакитним вбранням її матері принцеси Уельської від Catherine Walker & Co.

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Принц Вільям, принцеса Кейт, принцеса Шарлотта, принц Джордж і принц Луї / © Associated Press

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