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У білій сукні та з великим бантом у волоссі: принцеса Шарлотта з родиною з'явилася на параді
Принцеса Шарлотта Уельська продемонструвала бездоганний стиль у білій сукні, яка гармонійно поєднувалась з образом її мами Кейт Міддлтон на параді Trooping the Colour у Лондоні.
11-річна принцеса з'явилася на офіційному параді на честь дня народження свого діда, короля Чарльза у сукні Alessandra Rich з воланами та бантом, сшитій на замовлення та у балетках кольору слонової кістки від Pretty Ballerinas. Волосся дівчинки було розпущене і зібране ззаду в красивий хвіст із шпилькою у вигляді банту від Jane Taylor London.
Цей бант на голові принцеси був найбільшим із усіх, що вона колись носила. Дочка принца та принцеси Уельських раніше також носила дрібніші стрічки або заплітала волосся в коси, а цей бант у її волоссі чудово поєднувався із сукнею.
Вбрання принцеси було прикрашене блідо-блакитними квітами, які поєднувалися з блідо-блакитним вбранням її матері принцеси Уельської від Catherine Walker & Co.