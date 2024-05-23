У білій сукні та зі сріблястим клатчем: Шарлотта Казірагі на доріжці в Каннах

Шарлотта одягла білу сукню максі на широких бретельках, з розрізом спереду та розкльошеним подолом. Образ доповнила чорним лакованим взуттям та сріблястим клатчем. Вона розпустила і недбало уклала волосся, зробила легкий макіяж із ніжно-рожевою помадою на губах і одягла сережки-висячки.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Казірагі полюбляє носити максимально стримане вбрання і дуже часто обирає луки від Chanel, оскільки співпрацює з французьким брендом. Минулого свого виходу, коли вона відвідала показ круїзної колекції Chanel сезону 2024-2025, що відбувся в Марселі, обрала для світського виходу чорний штанний костюм у поєднанні з білою футболкою.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

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