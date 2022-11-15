У білій сукні та золотих босоніжках: принцеса Марія-Олімпія на заході в Лондоні

Грецька принцеса Марія-Олімпія знову тішить нас своїм виходом на публіку. Цього разу принцеса одяглася в біле вбрання і мала дуже ніжний вигляд.

Марія-Олімпія відвідала церемонію Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022 у співпраці з Armani Beauty, яка відбулася у готелі Claridge's у Лондоні.

На доріжку 26-річна принцеса вийшла у білій сукні міні на тонких бретельках, декорованій торочкою на подолі. Взута принцеса була в золотисті босоніжки на шпильках із застібкою навколо щиколотки, а в руках тримала маленьку білу сумку на короткій ручці.

Свій коктейльний образ Марія-Олімпія підкреслила тонким кольє на шиї, червоним педикюром та манікюром, а також хвилястим укладанням.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Минулого виходу принцеса Марія-Олімпія відвідувала вечірку британської моделі Кейт Мосс. На паті принцеса сяяла у квітковій сукні від Richard Quinn з рукавичками з латексу та пір'ям на декольте. До вбрання Марія-Олімпія підібрала чорні колготи та шкіряні чорні босоніжки на високих підборах.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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