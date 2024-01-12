У білій сукні та золотих туфлях: принцеса Раджва зачарувала образом під час світського виходу

Старший син короля Абдалли II та королеви Ранії прибув з офіційним візитом до Сінгапуру.

Кронпринца Хусейна у цій поїздці супроводжує його дружина кронпринцеса Раджва. Це їхній перший спільний вихід у новому році.

Пара відвідала офіційний обід від прем'єр-міністра Сінгапуру, де Раджва з'явилася у білій сукні-міді з крепу Roksanda Official, доповнивши вбрання золотим поясом, клатчем від Bottega Veneta та золотими туфлями-слінгбеками Gianvito Rossi. Волосся принцеси було зібрано ззаду шпилькою, а кілька пасм романтично спадало на обличчя спереду. Макіяж Раджви був мінімалістичним, а на шиї та у вухах були прикраси.

Її чоловік кронпринц Хусейн був у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою.

Кронпринцеса Раджва та кронпринц Хусейн у Сінгапурі / Фото: instagram.com/alhusseinjo

"Сьогодні в Істані з Його Превосходительством президентом Тарманом Шанмугаратнамом та Його Превосходительством прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Лунгом. Наші зустрічі відобразили міцні стосунки наших двох країн. Дякую за люб'язну гостинність", — написав у Instagram під знімками кронпринц.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Раджва та Хусейн відвідували Нью-Йорк.

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