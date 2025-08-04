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У білій сукні та золотих прикрасах: королева Летиція відвідала кінофестиваль
Королева Летиція відвідала один із своїх улюблених заходів — кінофестиваль Atlantida Mallorca.
Королева Летиція була присутня на церемонії закриття кінофестивалю Atlantida Mallorca Film Fest 2025 у культурному центрі La Misericordia у Пальма-де-Майорці.
Летиція з’явилася там у білій льняній сукні з короткими рукавами, доповнила образ золотими босоніжками на стійких квадратних підборах від Aquazzura, цікавим золотим браслетом і сережками від Suma Cruz. Королева розпустила своє довге волосся і зробила хвилясті локони, а на її обличчі був виразний макіяж з акцентом на очі.
Золотий клатч Magrit, що пасував до босоніжок, доповнив образ, як і каблучка Coreterno, з якою Її Величність майже ніколи не розлучається.
Нагадаємо, сім’я приїхала на Майорку кілька тижнів тому і минулого тижня Летиція з доньками вже відвідала кінотеатр, де їх зазнімкували місцеві репортери.