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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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221
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні та золотих прикрасах: королева Летиція відвідала кінофестиваль

Королева Летиція відвідала один із своїх улюблених заходів — кінофестиваль Atlantida Mallorca.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція була присутня на церемонії закриття кінофестивалю Atlantida Mallorca Film Fest 2025 у культурному центрі La Misericordia у Пальма-де-Майорці.

Летиція з’явилася там у білій льняній сукні з короткими рукавами, доповнила образ золотими босоніжками на стійких квадратних підборах від Aquazzura, цікавим золотим браслетом і сережками від Suma Cruz. Королева розпустила своє довге волосся і зробила хвилясті локони, а на її обличчі був виразний макіяж з акцентом на очі.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Золотий клатч Magrit, що пасував до босоніжок, доповнив образ, як і каблучка Coreterno, з якою Її Величність майже ніколи не розлучається.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, сім’я приїхала на Майорку кілька тижнів тому і минулого тижня Летиція з доньками вже відвідала кінотеатр, де їх зазнімкували місцеві репортери.

Королева Летиція з доньками Софією та Леонор / © Getty Images

Королева Летиція з доньками Софією та Леонор / © Getty Images

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