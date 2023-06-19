У білій сукні в горох: витончена принцеса Кейт виблискувала на параді Ордена Підв'язки

Принц і принцеса Уельські взяли участь у параді Ордена Підв'язки у Віндзорі.

На цьому заході Кейт Міддлтон дебютувала як майбутній член королівської родини ще 2008 року, ще коли зустрічалася з принцом Вільямом.

Кейт Міддлтон на параді Ордена Підв'язки 2008 року разом із принцом Гаррі та герцогинею Корнуольською Каміллою / Фото: Getty Images

А сьогодні Кетрін, принцеса Уельська, вже підтримала свого чоловіка принца Вільяма, коли він дебютував як принц Уельський на церемонії та ході Ордену Підв'язки у Віндзорському замку. Кейт спостерігала, як принц Вільям, король Чарльз III, королева Камілла та інші члени королівської родини одягали сині мантії та капелюхи зі страусиним плюмажем на урочистому заході.

Принцеса Кейт обмінялася усмішкою з принцом Вільямом, коли він пройшов повз неї. А коли повз неї проходили король Чарльз і королева Камілла, вона присіла в реверансі.

Принцеса Уельська та принц Вільям під час служби Ордена Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі з герцогом і герцогинею Единбурзькими / Фото: Associated Press

Найблагородніший Орден Підв'язки, заснований королем Едуардом III майже 700 років тому, є найстарішим британським лицарським орденом і найстарішим національним лицарським орденом у світі.

Принцеса Уельська та принц Вільям під час служби Ордена Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Крім того, що церемонія має історичне коріння, вона також є важливою віхою у стосунках принца Вільяма та принцеси Кейт. Кейт дебютувала на заході 2008 року як дівчина Вільяма, коли він отримав лицарське звання Ордена Підв'язки. Того дня Кетрін була в чорному костюмі у дрібний білий горох, крислатому капелюсі з пір'ям і взута в чорні туфлі-човники.

Принцеса Уельська під час служби Ордена Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Сьогодні ж принцеса Уельська одяглася в білу сукню міді в дрібний горох від Alessandra Rich, взута була у двоколірні туфлі на підборах від Jennifer Chamandi, з білим клатчем у руках від Strathberry та в капелюсі від Philip Treacy. З прикрас на принцесі був перлинний браслет із трьох ниток і перлинні сережки-висячки принцеси Діани. Волосся Кейт зібрала в гарну зачіску та зробила макіяж.

Принцеса Уельська та принц Вільям під час служби Ордена Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська та герцогиня Единбурзька Софі під час служби Ордена Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

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