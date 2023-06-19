У білій сукні в горох: витончена принцеса Кейт виблискувала на параді Ордена Підв'язки

Принц і принцеса Уельські взяли участь у параді Ордена Підв'язки у Віндзорі.
На цьому заході Кейт Міддлтон дебютувала як майбутній член королівської родини ще 2008 року, ще коли зустрічалася з принцом Вільямом.
А сьогодні Кетрін, принцеса Уельська, вже підтримала свого чоловіка принца Вільяма, коли він дебютував як принц Уельський на церемонії та ході Ордену Підв'язки у Віндзорському замку. Кейт спостерігала, як принц Вільям, король Чарльз III, королева Камілла та інші члени королівської родини одягали сині мантії та капелюхи зі страусиним плюмажем на урочистому заході.
Принцеса Кейт обмінялася усмішкою з принцом Вільямом, коли він пройшов повз неї. А коли повз неї проходили король Чарльз і королева Камілла, вона присіла в реверансі.
Найблагородніший Орден Підв'язки, заснований королем Едуардом III майже 700 років тому, є найстарішим британським лицарським орденом і найстарішим національним лицарським орденом у світі.
Крім того, що церемонія має історичне коріння, вона також є важливою віхою у стосунках принца Вільяма та принцеси Кейт. Кейт дебютувала на заході 2008 року як дівчина Вільяма, коли він отримав лицарське звання Ордена Підв'язки. Того дня Кетрін була в чорному костюмі у дрібний білий горох, крислатому капелюсі з пір'ям і взута в чорні туфлі-човники.
Сьогодні ж принцеса Уельська одяглася в білу сукню міді в дрібний горох від Alessandra Rich, взута була у двоколірні туфлі на підборах від Jennifer Chamandi, з білим клатчем у руках від Strathberry та в капелюсі від Philip Treacy. З прикрас на принцесі був перлинний браслет із трьох ниток і перлинні сережки-висячки принцеси Діани. Волосся Кейт зібрала в гарну зачіску та зробила макіяж.
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