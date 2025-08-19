ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні в горох і на підборах: стильна данська принцеса Марі сходила на захід

Дружина принца данського Йоагіма — принцеса Марі — відвідала робочий захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марі

Принцеса Марі / © Getty Images

Вона прибула сьогодні на зустріч до Данського агентства з надзвичайних ситуацій у Біркереді. Для виходу на публіку принцеса обрала елегантний лук у горох — білу сукню-сорочку довжини міді з поясом на талії, яка чудово поєднувалася з лакованими туфлями з круглими носами та маленьким чорним клатчем від Bottega Veneta.

Принцеса Марі доповнила образ годинником на зап’ясті та кількома браслетами, у її вухах були діамантові сережки-цвяшки, волосся розпущене, а на обличчі — легкий денний макіяж.

Принцеса Марі / © Getty Images

Принцеса Марі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принцеса Марі та принц Йоагім разом із дітьми переїжджають з Франції, де брат короля Фредеріка X працював військовим аташе, до Данії. Зараз Йоагім отримав нову посаду в Міністерстві оборони Данії, що стало причиною повернення сім’ї до країни.

Тепер Марі та Йоагім будуть частіше бачитися з королевою Маргрете II та своїми іншими королівськими родичами.

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie