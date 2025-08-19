У білій сукні в горох і на підборах: стильна данська принцеса Марі сходила на захід

Принцеса Марі / © Getty Images

Вона прибула сьогодні на зустріч до Данського агентства з надзвичайних ситуацій у Біркереді. Для виходу на публіку принцеса обрала елегантний лук у горох — білу сукню-сорочку довжини міді з поясом на талії, яка чудово поєднувалася з лакованими туфлями з круглими носами та маленьким чорним клатчем від Bottega Veneta.

Принцеса Марі доповнила образ годинником на зап’ясті та кількома браслетами, у її вухах були діамантові сережки-цвяшки, волосся розпущене, а на обличчі — легкий денний макіяж.

Принцеса Марі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принцеса Марі та принц Йоагім разом із дітьми переїжджають з Франції, де брат короля Фредеріка X працював військовим аташе, до Данії. Зараз Йоагім отримав нову посаду в Міністерстві оборони Данії, що стало причиною повернення сім’ї до країни.

Тепер Марі та Йоагім будуть частіше бачитися з королевою Маргрете II та своїми іншими королівськими родичами.