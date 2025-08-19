- Дата публікації
У білій сукні в горох і на підборах: стильна данська принцеса Марі сходила на захід
Дружина принца данського Йоагіма — принцеса Марі — відвідала робочий захід.
Вона прибула сьогодні на зустріч до Данського агентства з надзвичайних ситуацій у Біркереді. Для виходу на публіку принцеса обрала елегантний лук у горох — білу сукню-сорочку довжини міді з поясом на талії, яка чудово поєднувалася з лакованими туфлями з круглими носами та маленьким чорним клатчем від Bottega Veneta.
Принцеса Марі доповнила образ годинником на зап’ясті та кількома браслетами, у її вухах були діамантові сережки-цвяшки, волосся розпущене, а на обличчі — легкий денний макіяж.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принцеса Марі та принц Йоагім разом із дітьми переїжджають з Франції, де брат короля Фредеріка X працював військовим аташе, до Данії. Зараз Йоагім отримав нову посаду в Міністерстві оборони Данії, що стало причиною повернення сім’ї до країни.
Тепер Марі та Йоагім будуть частіше бачитися з королевою Маргрете II та своїми іншими королівськими родичами.