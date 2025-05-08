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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білій сукні в горох: принцеса Кейт приєдналася до чоловіка Вільяма на службі у Вестмінстерському абатстві

Принц і принцеса Уельські прибули на службу до Вестмінстерського абатства на честь 80-ї річниці від Дня перемоги.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Члени королівської родини відвідали службу подяки у Вестмінстерському абатстві, яка відбулася на честь 80-ї річниці Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Принцеса прибула у Вестмінстерське абатство у білій сукні у дрібний горох Alessandra Rich, яку носила вже неодноразово, взута в туфлі Celia Pumps нюдового кольору, а в руках тримала маленьку бежеву сумку DeMellier. Кейт була в чорному невеликому капелюсі з вуаллю від Juliette Botterill і доповнила образ перлинними сережками-висячками і заручальною каблучкою.

Принцеса Кейт, принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт, принц Вільям / © Associated Press

Принцеса зібрала волосся у гарний низький пучок і зробила виразний макіяж очей. А нігті не стала покривати лаком.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям був у синьому костюмі, доповнивши його білою сорочкою та смугастою краваткою у червоно-чорну смужку Household Division, а також різними медалями на піджаку.

Після прибуття королівська родина приєдналася до присутніх у загальнонаціональній двохвилинці мовчання, присвяченої міркуванням та пам’яті.

Кейт і Вільям прибули в Вестмінстерське абатство / © Associated Press

Кейт і Вільям прибули в Вестмінстерське абатство / © Associated Press

Потім король Чарльз та принц Вільям покладуть вінок до Могили Невідомого солдата. Після служби король та королева матимуть можливість зустрітися з ветеранами в громаді.

Нагадаємо, на початку тижня члени королівської родини відвідали військову процесію по Мелл, проліт Королівських ВПС та чаювання в Букінгемському палаці. Сьогодні увечері відбудеться спеціальний концерт Дня Перемоги 80 на Параді Кінної гвардії.

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