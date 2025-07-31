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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білій сукні в квітковий принт: герцогиня Софі в красивому образі з’явилася на заході

Поки король Чарльз перебуває у відпустці, його родичка — герцогиня Единбурзька Софі — відвідала новий робочий захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Instagram британської королівської сім'ї

Герцогиня Единбурзька, будучи головнокомандувачкою Корпусу Королівських інженерів-електриків і механіків, відвідала два батальйони в їхній штабквартирі в Тідворті, що в графстві Вілтшир.

«Відзначаючи 25-ту річницю створення, герцогиня провела огляд особового складу 4-го бронетанкового батальйону безпосередньої підтримки (REME) і виступила на параді. На полігоні Солсбері-Плейн Її Королівська Високість також ознайомилася з роботою 6-го бронетанкового батальйону безпосередньої підтримки (REME) з обслуговування та ремонту бронетехніки та обладнання армії», — написали на сторінці в Instagram британської королівської родини.

(гортайте фото праворуч)

Софі продемонструвала два образи на заході, одягнувши куртку кольору гакі та вузькі штани, а також білу сукню-сорочку довжини міді у квітковий принт. Сукня на герцогині сиділа чудово і вдало поєднувалася із золотими сережками-вісячками та підвіскою на шиї.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Instagram британської королівської сім'ї

Герцогиня Единбурзька Софі / © Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, тим часом король Чарльз та його дружина Камілла перебувають зараз у Шотландії, де планують провести залишок літа.

Король Чарльз III у Шотландії / © Associated Press

Король Чарльз III у Шотландії / © Associated Press

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