- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій сукні в квітковий принт: герцогиня Софі в красивому образі з’явилася на заході
Поки король Чарльз перебуває у відпустці, його родичка — герцогиня Единбурзька Софі — відвідала новий робочий захід.
Герцогиня Единбурзька, будучи головнокомандувачкою Корпусу Королівських інженерів-електриків і механіків, відвідала два батальйони в їхній штабквартирі в Тідворті, що в графстві Вілтшир.
«Відзначаючи 25-ту річницю створення, герцогиня провела огляд особового складу 4-го бронетанкового батальйону безпосередньої підтримки (REME) і виступила на параді. На полігоні Солсбері-Плейн Її Королівська Високість також ознайомилася з роботою 6-го бронетанкового батальйону безпосередньої підтримки (REME) з обслуговування та ремонту бронетехніки та обладнання армії», — написали на сторінці в Instagram британської королівської родини.
(гортайте фото праворуч)
Софі продемонструвала два образи на заході, одягнувши куртку кольору гакі та вузькі штани, а також білу сукню-сорочку довжини міді у квітковий принт. Сукня на герцогині сиділа чудово і вдало поєднувалася із золотими сережками-вісячками та підвіскою на шиї.
Нагадаємо, тим часом король Чарльз та його дружина Камілла перебувають зараз у Шотландії, де планують провести залишок літа.