У білій сукні від Carolina Herrera: королева Летиція на зустрічі з президентом та першою леді Парагваю

Королева та перша леді вибрали вбрання в одному кольорі для цієї зустрічі.

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція організували обід у Королівському палаці Мадрида на честь президента Парагваю Маріо Абдо Бенітеса та першої леді Сільвани Лопес Морейра. Президентське подружжя відвідало Іспанію, щоб взяти участь у діловій зустрічі Іспанія-Парагвай.

Корольова Летиція, король Філіп VI, Маріо Абдо Бенітеса, Сільвана Лопес Морейра / Фото: Getty Images

Для цієї зустрічі Летиція одягла білу сукню у дрібний горох від свого улюбленого бренду Carolina Herrera. Вбрання мало довгі шифонові рукави, спереду було прикрашене декількома складками, а талія підкреслювала пояс.

В образ Летиція додала парні крокодилові туфлі на підборах з невеликим бантом від Magrit, а також пару сережок із великими перлинами. Завершив її образ макіяж у ніжно-рожевій гамі.

Корольова Летиція, король Філіп VI / Фото: Getty Images

Перша леді Парагваю також віддала перевагу світлій сукні з рукавами, але її вбрання також було прикрашене цікавою аплікацією у вигляді дитячих малюнків.

Корольова Летиція, Сільвана Лопес Морейра / Фото: Getty Images

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