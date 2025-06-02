У білій сукні з ажурними рукавами: красива Бріжит Макрон на державній вечері у Сінгапурі

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого туру Південно-Східною Азією відвідали Сінгапур. На честь їх нього приїзду президент Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам із дружиною Джейн Іттогі влаштували державну вечерю.

Для такої події перша леді Франції обрала красивий образ. На ній була біла сукня-футляр до колін із ажурними квітковими рукавами, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила білими туфлями на шпильках і білою сумочкою. І, як зазвичай, пані Макрон одягла перуку з прикореневим об’ємом, зробила макіяж смокі-айс і завершила лук каблучками з камінням.

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Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Біржит Макрон в елегантному чорному костюмі і перлах відвідала виставку «Дві річки», яка відбулася на пішохідному мосту Андерсона у Сінгапурі.