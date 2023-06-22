У білій сукні з бантом: гарна герцогиня Софі на королівських кінних перегонах в Аскоті

Серед них була і герцогиня Единбурзька Софі, яка приїхала на кінні змагання у чарівній білій сукні з бантом на шиї з шовку від Suzannah London, вартістю 4400 доларів.

Герцогиня Единбурзька Софі на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Образ Софі доповнила білою сумкою на ремінці-ланцюжку та нюдовими туфлями-човниками на підборах, а також пастельно-рожевим капелюхом із широкими полями. Волосся зібрала в низький пучок, зробила макіяж з акцентом на очі і одягла сережки з перлами та діамантами.

Герцогиня Единбурзька Софі на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька прибула на щорічні кінні перегони разом із герцогом Единбурзьким у другій кареті королівської процесії з лордом Сомсом Флетчінгом та леді Сарою Кесвік. На балконі в королівській ложі Софі була заскочена разом з королевою Каміллою та королем Чарльзом.

Королева Камілла, король Чарльз та герцогиня Единбурзька Софі на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Нагадаємо, про образ Камілли в другий день королівських перегонів ми писали раніше. Дружина монарха обрала блідо-рожеву сукню-пальто від Anna Valentine та капелюшок від Philip Treacy.

Королева Камілла, король Чарльз та герцогиня Единбурзька Софі на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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