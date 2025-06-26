- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 5531
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій сукні з баскою і сумкою Chanel: принцеса Євгенія відвідала галерею
Принцеса Євгенія відвідала благодійний галавечір на честь 25-річчя галереї Тейт Модерн у Лондоні.
Принцеса мала розкішний вигляд у білій сукні-міді з баскою від Self-Portrait на бретельках, з ґудзиками посередині і квітковою вишивкою на подолі. Євгенія зробила легкий денний макіяж, волосся зібрала в зачіску та зробила червоний педикюр.
Минулого тижня принцеса Йоркська з чоловіком Джеком Бруксбенком відвідувала Королівські кінні перегони в Аскоті. Там вона продемонструвала кілька образів, але особливо нам запам’яталося червоне вбрання Whistles без рукавів, яке принцеса поєднала з бежевими туфлями Aquazzura і червоним капелюхом з пером Emily-London Headwear.