У білій сукні з баскою і сумкою Chanel: принцеса Євгенія відвідала галерею

Принцеса мала розкішний вигляд у білій сукні-міді з баскою від Self-Portrait на бретельках, з ґудзиками посередині і квітковою вишивкою на подолі. Євгенія зробила легкий денний макіяж, волосся зібрала в зачіску та зробила червоний педикюр.

Минулого тижня принцеса Йоркська з чоловіком Джеком Бруксбенком відвідувала Королівські кінні перегони в Аскоті. Там вона продемонструвала кілька образів, але особливо нам запам’яталося червоне вбрання Whistles без рукавів, яке принцеса поєднала з бежевими туфлями Aquazzura і червоним капелюхом з пером Emily-London Headwear.