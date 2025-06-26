ТСН у соціальних мережах

У білій сукні з баскою і сумкою Chanel: принцеса Євгенія відвідала галерею

Принцеса Євгенія відвідала благодійний галавечір на честь 25-річчя галереї Тейт Модерн у Лондоні.

Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса мала розкішний вигляд у білій сукні-міді з баскою від Self-Portrait на бретельках, з ґудзиками посередині і квітковою вишивкою на подолі. Євгенія зробила легкий денний макіяж, волосся зібрала в зачіску та зробила червоний педикюр.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Минулого тижня принцеса Йоркська з чоловіком Джеком Бруксбенком відвідувала Королівські кінні перегони в Аскоті. Там вона продемонструвала кілька образів, але особливо нам запам’яталося червоне вбрання Whistles без рукавів, яке принцеса поєднала з бежевими туфлями Aquazzura і червоним капелюхом з пером Emily-London Headwear.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

