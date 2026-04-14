У білій сукні з чорною аплікацією за 6654 євро: струнка Меланія Трамп на зустрічі із королівським подружжям Нідерландів

Дональд і Меланія Трампи, король Віллем-Олександр та королева Максима / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп вітали у себе в гостях, у Білому домі, короля Нідерландів Віллема-Олександра і королеву Максиму, які прибули з офіційним візитом.

Меланія Трамп з’явилася там у білій текстурованій сукні міді без рукавів від британського бренду Erdem, у якій вона мала стрункий гарний вигляд. Вбрання мало ефект пом’ятості, круглий виріз, А-силует і був прикрашений аплікацією з чорної шифонової стрічки. Вартість сукні — 6654 євро.

Меланія Трамп і королева Максима / © Associated Press

Образ перша леді доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками. У неї було укладання з боковим проділом і локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Реклама

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темно-бордову краватку в цятку, які він доповнив чорними туфлями.

Нагадаємо, Меланія Трамп у базовій футболці і кремових штанях-палацо постала на великодніх святкуваннях.