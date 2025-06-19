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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з чорними деталями: Зара Тіндалл сяяла на кінних змаганнях

Зара Тіндалл знову виблискувала на кінних перегонах Royal Ascot зі своєю родиною.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зоря Тіндалл

Зоря Тіндалл / © Getty Images

Вони прибули в четвертому екіпажі сьогоднішньої королівської процесії, до якої входили король і королева, герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна з віце-адміралом сером Тімоті Лоуренсом та принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці.

Зара сьогодні мала розкішний вигляд в чорно-білій сукні-сорочці від Laura Green і капелюсі в тон з широкими крисами. Вона доповнила образ парою сережок-висячок від Laurence Coste та чорним клатчем.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Нагадаємо, вчора Зара з’явилася в Аскоті у квітковій сукні білого кольору Anna Mason London, обідку Bee Smith Millinery та туфлях-човниках Rebecca Pumps, а в руці тримала окуляри від сонця Bvlgari.

Зара і Майк Тіндалл / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалл / © Getty Images

А в перший день королівських кінних перегонів на Зарі була блакитна сукня з прозорою вставкою на грудях і тонким поясом на талії Rebecca Vallance, капелюх Sarah Cant та туфлі Emmy London.

Зара і Майк Тіндалл / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалл / © Getty Images

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