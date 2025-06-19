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У білій сукні з чорними деталями: Зара Тіндалл сяяла на кінних змаганнях
Зара Тіндалл знову виблискувала на кінних перегонах Royal Ascot зі своєю родиною.
Вони прибули в четвертому екіпажі сьогоднішньої королівської процесії, до якої входили король і королева, герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна з віце-адміралом сером Тімоті Лоуренсом та принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці.
Зара сьогодні мала розкішний вигляд в чорно-білій сукні-сорочці від Laura Green і капелюсі в тон з широкими крисами. Вона доповнила образ парою сережок-висячок від Laurence Coste та чорним клатчем.
Нагадаємо, вчора Зара з’явилася в Аскоті у квітковій сукні білого кольору Anna Mason London, обідку Bee Smith Millinery та туфлях-човниках Rebecca Pumps, а в руці тримала окуляри від сонця Bvlgari.
А в перший день королівських кінних перегонів на Зарі була блакитна сукня з прозорою вставкою на грудях і тонким поясом на талії Rebecca Vallance, капелюх Sarah Cant та туфлі Emmy London.